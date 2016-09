Det kan give et mentalt overskud at få en god start på VM-kvalifikationen, siger Simon Kjær (i midten).

Anfører-Kjær: En god start giver mentalt overskud

Kan Danmark sørge for at lægge sig i front fra start, kan det give et større mentalt overskud, selv hvis holdet skulle tabe senere i kvalifikationsturneringen. Det siger landsholdets anfører, Simon Kjær.

Det danske fodboldlandshold indleder VM-kvalifikationen søndag aften med en hjemmekamp mod Armenien. Hen over efteråret følger yderligere to hjemmekampe mod Montenegro og Kasakhstan samt en udekamp mod Polen.

- Det betyder rigtig, rigtig meget, at man bliver et hold, de andre skal jagte. Der er et psykologisk aspekt i, om et nederlag betyder, at man næsten er ude, eller det betyder, at man trods alt stadigvæk ligger godt til.

- Derfor er det utrolig vigtigt at få en god start, for ellers kan det plante sig i truppen, som kan stille spørgsmål ved, om vi gør det rigtige eller det forkerte.

- Hvis man får en bekræftelse på, at man gør det rigtige, så får man også mennesker til at vokse. Får vi det bedste ud af alle mand, ser det rigtig godt ud, siger Simon Kjær.

Nicolai Jørgensen, der senest scorede to mål mod Liechtenstein i onsdagens 5-0-testsejr, er lige som sin anfører optimistisk.

- Det betyder rigtig meget at få en god start i en lang kvalifikation. Der kommer et pres, hvis man ikke starter godt, for så kan man mangle tre point, der er svære at indhente. Men lad os satse på, at det ikke bliver tilfældet, siger Nicolai Jørgensen.

For to år siden åbnende Danmark ligeledes EM-kvalifikationen med en hjemmekamp mod Armenien. Dengang vandt Danmark 2-1, men blev senere overhalet af Portugal og Albanien, hvorefter Danmark missede EM-slutrunden med et playoffnederlag til Sverige.

Søndagens kamp mod Armenien begynder klokken 18.