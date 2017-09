Andy Murrays sæson er formentlig ovre

Han er derfor ikke med ved grand slam-turneringen US Open, der spilles i disse uger i New York.

- Desværre kan jeg ikke være med i de kommende turneringer i Beijing og Shanghai og formentlig heller ikke i de to sidste turneringer før sæsonafslutningen i Wien og Paris på grund af min hofteskade, der har plaget mig i de seneste måneder, skriver skotten på Facebook.

Andy Murray var senest på banen, da han i sommer tabte i kvartfinalen ved Wimbledon i London.

- Efter at jeg har talt med en række førende hoftespecialister de seneste uger, og også med mit team, har vi besluttet, at dette er den bedste beslutning for min fremtid på langt sigt.

- Selv om det har været et frustrerende år på banen af mange årsager, er jeg sikker på, at jeg vil være i stand til at komme tilbage på mit højeste niveau og spille med om grand slam-titler næste år, når jeg har haft en lang periode med hvile, skriver Andy Murray.