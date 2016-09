Den 26-årige japaner Kei Nishikori vandt overraskende over verdens nummer to, Andy Murray, ved kvartfinalen i US Open.

Andy Murray er færdig i USA efter kvartfinale-gyser

Japanske Kei Nishikori leverede imponerende tennis, da han vandt over Andy Murray i US Open-kvartfinalen.

Den britiske tennisspiller Andy Murray er ude af US Open efter et nederlag i fem sæt i kvartfinalen mod verdensranglistens nummer syv, den 26-årige japaner Kei Nishikori.

Dermed får Andy Murray, der er nummer to i verden, ikke mulighed for at krone en flot sæson med en grand slam-sejr i New York.

Til gengæld har Kei Nishikori med onsdagens sejr fortsat muligheden for at tage karrierens første grand slam-titel. Japanerens bedste grand slam-resultat er fra US Open i 2014, hvor han tabte finalen til Marin Cilic fra Kroatien.

I onsdagens opgør skiftedes de to spillere ofte til at være den bedste på banen. Først var det Murray, der på overbevisende manér vandt første sæt med cifrene 6-1.

Herefter blev de næste tre sæt vundet på skift, og kampen skulle afgøres i femte sæt.

Her kom Nishikori hurtigt på 2-0, inden Murray svarede igen ved at bryde og reducere til 2-2. Herefter fulgtes de to nogenlunde ad de efterfølgende partier.

Da der stod 5-5 i sæt, dummede Andy Murray sig først ved at lave en dyr dobbeltfejl ved stillingen 30-30, og på næste bold flugtede Nishikori partiet hjem.

Derefter havde Nishikori chancen for at serve kampen hjem, og japaneren svigtede ikke.

Dermed slutter grand slam-sæsonen for britiske Andy Murray, der ellers var godt i gang med sit mest succesfulde år som tennisspiller.

I juli blev det til karrierens tredje grand slam-triumf med sejr ved Wimbledon, inden han i august forsvarede sin olympiske titel fra 2012 ved at tage guld ved OL i Rio.

Nishikori skal i semifinalen op imod vinderen af kvartfinalen mellem den tredjeseedede schweizer, Stanislas Wawrinka, og argentinske Juan Martin del Potro, der er på vej tilbage i storform efter længere tid væk fra tennistoppen.

I den anden semifinale mødes verdensetteren Novak Djokovic og franske Gael Monfils.