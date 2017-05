Andy Murray efter sejr: Der er et stykke til topformen

Sådan forholder det sig stadig for briten, efter at han dog ganske komfortabelt spillede sig videre i Madrid Masters tirsdag.

Andy Murray har kæmpet for at finde topformen, siden han indtog førstepladsen på verdensranglisten i slutningen af i fjor.

- Jeg føler stadig, at der er et stykke vej. Jeg synes ikke, at jeg spiller perfekt i øjeblikket, siger Andy Murray ifølge AFP.

Verdensetteren vandt i sin første optræden i dette års udgave af turneringen med 6-4, 6-3 over rumænske Marius Copil.

Murray holdt alle sine egne servepartier og brød rumæneren en enkelt gang i hvert sæt.

- Jeg blev ikke brudt, og det er noget, som jeg tydeligvis har kæmpet med især i de seneste turneringer. Det er et godt tegn for mig, at mine server bliver bedre, og jeg håber, det fortsætter sådan.

- Når jeg server godt, så har resten af mit spil det med at følge med, og serven er en vigtig del af spillet for mig, siger Andy Murray.

I tredje runde møder Andy Murray enten franske Pierre-Hugues Herbet eller kroatiske Borna Coric.