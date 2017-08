Andersen hylder NFL-specialister under Hall of Fame-fest

Og 56-årige Andersen har tænkt sig at gøre ceremonien til en hyldest for spillere, der er en del af NFL-holdenes såkaldte "special teams".

Derfor har han inviteret adskillige tidligere kickere, snappere, holdere og special teams-trænere til en fest efter den formelle ceremoni i Canton i delstaten Ohio.

- Det er en hyldest til positionen. Jeg ville dele oplevelsen med så mange mennesker som muligt, siger Morten Andersen ifølge The Times-Picayune.

I 1991 blev nordmanden Jan Stenerud optaget i Pro Football Hall of Fame. Nordmanden vil også være blandt gæsterne ved lørdagens ceremoni.

- Jeg er meget glad på Mortens vegne. Han fortjener det så forbandet meget. Hans statistikker taler for sig selv. Vi skal forhåbentlig ikke vente 26 år for at få endnu en kicker ind (i Hall of Fame, red.), siger Jan Stenerud.

Morten Andersens 17-årige søn, Sebastian, skal præsentere sin far under lørdagens ceremoni.

Morten Andersen siger, at han har forberedt en takketale på 14 minutter.

- Jeg er ekstremt ydmyg. Ingen, der har opnået nogen form for succes, har gjort det alene. Vi står på skuldrene af andre mennesker. Og jeg ville have, at de alle skal være en del af dette, siger Morten Andersen.

Blandt Morten Andersens gæster er den tidligere punter i New Orleans Saints Brian Hansen, deep snapper Kendall Gammon og de tidligere kickere Nick Lowery, Eddie Murray, Jim Breech og Jim McFadden.

- Jeg kan ikke beskrive, hvor stolt jeg er ved at repræsentere the Saints i Pro Football Hall of Fame, siger Morten Andersen.

Han tilbragte 12 sæsoner af sin 25 år lange NFL-karriere i klubben, inden han rejste videre efter 1994-sæsonen.