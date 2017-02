Andersen fejrer sin 100. NHL-sejr med 33 redninger

Maple Leafs' træner hyldede sin danske målmand efter en sikker 7-1-sejr over New York Islanders.

Og det blev en god aften for den danske målmand, der præsterede 33 redninger, da hans hold, Toronto Maple Leafs, udraderede New York Islanders 7-1.

Og selv om sejren endte med at blive overbevisende, så spillede Frederik Andersen en central rolle i kampens begyndelse, hvor gæsterne pressede på foran målet.

- Han var virkelig solid. De spillede hårdt, og vi præsterede ikke særlig godt i begyndelsen, siger træner Mike Babcock om sin danske målmand.

- Vi spillede godt defensivt, men de var gode. Jeg synes, Freddie (Frederik Andersen, red.) havde nogle rigtig gode redninger. Jo bedre målmanden spiller, jo roligere bliver du, tilføjer træneren.

Kampen lå på vippen i hele første periode. Det lykkedes dog Toronto Maple Leafs at bringe sig på 1-0 på en scoring af Josh Leivo.

Frederik Andersen stod blandt andet for en sublim dobbeltredning tre minutter før første periodes udløb.

Med sejren over New York Islanders har Toronto Maple Leafs et forspring på tre point ned til netop Islanders i kapløbet om at sikre sig et wildcard til slutspillet i Eastern Conference.

Frederik Andersen har med sejren en statistik på 100 sejre og 38 nederlag i NHL, mens han har spillet 22 kampe, der er gået i overtid.