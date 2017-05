Andenseedede Karolína Plísková stryger ud i Madrid

Det var en gedigen midtvejskrise for Plísková i kampen mod letten Anastasija Sevastova, som banede vejen for tjekkens exit i Madrid.

Foran 3-2 i første sæt røg Plísková ind i noget af en skidt stime med syv tabte partier i træk.

Det gav Sevastova første sæt med 6-3 og skaffede hende en føring på 3-0 i andet sæt, før Plísková fik sat en prop i nedturen.

Da var det dog for sent. Begge spillere holdt serv hele vejen hjem, og Sevastova tog endnu et sæt med 6-3 og dermed kampen.

Topseedede Angelique Kerber var også tæt på exit, men den stærke tysker kæmpede sig igennem i tre sæt mod en anden tjekke, 20-årige Katerina Siniakova.

Kerber vandt sikkert 6-2 i første sæt, men herefter tabte hun 1-6 i andet.

I tredje sæt lykkedes det Siniakova at komme op med et servegennembrud, og ved 5-4 havde hun muligheden for at serve sig videre til tredje runde.

Den topseedede tysker viste dog klassen, brød tilbage og snuppede sættet med 7-5 kort efter.