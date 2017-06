Amerikansk OL-læge tiltalt for overgreb mod unge gymnaster

Overgrebene skulle være sket mod piger helt ned til 11 år. Ifølge anklagerne er de foregået over to årtier.

En tidligere læge for flere af USA's olympiske gymnastikhold er blevet tiltalt for seksuelle overgreb på en række piger og kvinder tilknyttet holdene.

Ifølge en domstol i delstaten Michigan er den 53-årige læge tiltalt for 17 tilfælde af seksuelle krænkelser.

Lægen var tilknyttet det amerikanske gymnastikforbund i perioden 1996-2015. Han fortsatte sin lægepraksis på Michigan State University, indtil han blev fyret sidste år.

Han nægter at have udnyttet sin position til at forgribe sig på unge piger.

I en videooptagelse fra en politiafhøring, der blev vist i retten fredag, forklarede lægen, at det, som et af ofrene havde betegnet som et overgreb, rent faktisk var en del af behandlingen.

Optagelserne bekræftede flere udtalelser fra en række andre ofre. Derfor besluttede dommeren, at der var grundlag for en retssag.

I marts valgte formanden og den administrerende direktør for det amerikanske gymnastikforbund at trække sig.

Det skete efter massiv kritik af forbundet og hans håndtering af en skandale om udbredte overgreb mod piger og kvinder.

Hundredvis af kvinder tilknyttet forbundet har sagt, at de er blevet misbrugt.

Sagen omfatter flere end 350 unge gymnaster, der har anklaget trænere, holdlæger og andre voksne i den amerikanske gymnastikverden for seksuelle overgreb.

Mange af overgrebene skulle ifølge anklagerne være udført af en holdlæge under træningsture.

Gymnastikforbundet er blevet kritiseret for at have reageret for langsomt på anklagerne.

Avisen Indianapolis Star har blandt andet beskrevet, hvordan forbundet undlod at udelukke trænere, selv om de var dømt for sexkrænkelser.