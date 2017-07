Amerikaner sender skadet Andy Murray ud af Wimbledon

Murray var i de sidste sæt hæmmet af en skade, og han kunne derfor intet stille op mod den velspillende superserver fra USA.

Det er første gang i karrieren, at Querrey når frem til semifinalen i en grand slam-turnering.

Samtidig er det blot anden gang på ni år, at Murray ikke når semifinalerne i Wimbledon.

Allerede op til turneringen var han plaget af en hofteskade, og på den baggrund er hans exit ikke så overraskende.

Murray fik ellers den bedst tænkelig start på onsdagens kamp, da han brød med det samme og bragte sig foran 2-0. Det rakte siden til at nappe første sæt med 6-4.

Da skotten brød til 4-3 i andet sæt, lignede det så småt en afgørelse på kampen.

Men så vågnede Querrey op. Han brød prompte tilbage til 4-4 og brød endnu en gang til sætsejr på 6-4.

Murray brød fra starten i tredje sæt, men Querrey slog tilbage til 5-5 og tvang sættet ud i tiebreak. Her var Murray dog klart bedst og vandt 7-4, og så lignede igen en sejr til publikumsfavoritten.

Men en skade satte en stopper for skotten. Han led tydeligvis, men nægtede at give op. Over for en klinisk Querrey var der dog intet at stille op, og Querrey kunne forholdsvis nemt vinde de to sidste sæt med 6-1.

Nu venter i semifinalen enten Marin Cilic fra Kroatien eller Gilles Müller fra Luxembourg.