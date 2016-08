Allardyce udpeger igen Rooney som Englands anfører

Manchester Uniteds Wayne Rooney får lov at fortsætte som anfører for det engelske fodboldlandshold under den nye landstræner, Sam Allardyce. Det oplyser Allardyce selv mandag ifølge Reuters.

- Wayne har været en fremragende anfører for England, og den måde, han har udfyldt sin rolle, gjorde det til et nemt valg at bede ham om at fortsætte, siger Allardyce til Det Engelske Fodboldforbund, FA's, hjemmeside.