Allardyce forlader Crystal Palace og antyder farvel

- På nogle måder har det været en meget svær beslutning at træffe, men på andre måder har det været nemt, siger Sam Allardyce.

Han afslører, at jobbet i Crystal Palace meget vel kan have været hans sidste som manager.

- Jeg ønsker at være i stand til at smage på livet, mens jeg fortsat er relativt ung, og mens jeg stadig er relativt rask nok til at gøre alle de ting, jeg ønsker at gøre.

- Som at rejse, tilbringe mere tid sammen med min familie og mine børnebørn uden det enorme pres, der følger med at være manager i fodbold.

- Det er det rette tidspunkt for mig. Jeg har ingen ambitioner om at få et andet job.

- Jeg ønsker ganske enkelt at nyde alt det, som man egentlig ikke kan nyde, når man i døgnets 24 timer er manager i en fodboldklub, især i Premier League, siger Sam Allardyce.

Manageren - der også er kendt som "Big Sam" - førte Crystal Palace frem til en 14.-plads i den netop overståede sæson i den bedste engelske fodboldrække.

Jobbet, som han fik 23. december sidste år, var et comeback, efter at han i september sidste år blev fyret som landstræner for England efter kun én kamp.

Det skyldes, at et britisk tabloidmedie fangede ham på skjult kamera, mens han opfordrede til brud på transferreglerne hos Det Engelske Fodboldforbund (FA).

Sam Allardyce var i mange år manager for Bolton, og han var senere også hos klubber som Newcastle, Blackburn, West Ham og Sunderland.

Efter Englands ydmygende nederlag til Island i ottendedelsfinalen ved EM sidste år blev Allardyce landstræner for England, men det blev en kort fornøjelse.