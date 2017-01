Frans Nielsen (tv.) var overrasket over at blive udtaget til NHL's All Star-weekend. Arkivfoto.

Artiklen: All Star-udtagelse kostede Nielsen ferietur til Mexico

All Star-udtagelse kostede Nielsen ferietur til Mexico

NHL-stjernen Frans Nielsen måtte aflyse familiens weekendtur til Mexico, da han blev udtaget til All Star-hold

Men danskeren havde på ingen måde regnet med at blive udtaget. Han havde planlagt en weekendtur med konen til Mexico, som hurtigt måtte ændres, fortæller han til sin klubs hjemmeside.

I weekenden bliver ishockeyspilleren Frans Nielsen fra Detroit Red Wings den første dansker nogensinde til at optræde ved den årlige All Star-weekend i NHL.

- Jeg havde ikke tænkt ret meget på den (All Star-weekenden, red.), siger danskeren, hvis stjerneholdkammerat i New York Islanders-tiden John Tavares sad tungt på All Star-pladsen på Nielsens daværende hold.

- De tidligere år havde pladsen på en måde været reserveret til J.T. (John Tavares) i New York, så jeg havde ikke tænkt så meget på det, forklarer Frans Nielsen.

I Detroit har han også adskillige dygtige holdkammerater, hvorfor tanken om en udtagelse heller ikke havde strejfet ham i denne omgang.

- Henrik Zetterberg har haft et godt år. Thomas Vanek har haft et godt år. Jeg skænkede det ikke en tanke, siger Detroit-danskeren.

Ikke desto mindre blev han udtaget til den prestigefyldte weekend, og i stedet for Mexico drager hans kone med sønnike til Los Angeles, hvor All Star-weekenden finder sted.

Frans Nielsen er udtaget til holdet for Atlantic Division.

I 2007 blev Frans Nielsen den første dansker nogensinde til at spille i NHL, da han debuterede for New York Islanders.

I sommer tog han skiftet fra New York-klubben til Detroit Red Wings.