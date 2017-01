Alex Rasmussen kører mod karrierestop

I 2005 og 2010 vandt han VM i scratch.

I 2009 var han med, da Danmark vandt VM-guld i 4000 meter holdforfølgelse på bane. Ved samme VM vandt han guld i parløb sammen med Michael Mørkøv.

Alex Rasmussen blev både i 2008 og 2009 sammen med resten af 4000 meter holdforfølgelses-holdet kåret til Årets Cykelrytter.

Alt var dog ikke rosenrødt for den talentfulde tempospecialist.

Hans karriere som professionel på landevej kastede ikke det ventede af sig, og i juli 2012 fik han en straf på 18 måneders karantæne for at have rod i sine whereabouts og dermed for at have brudt dopingreglerne.

Egentlig blev Rasmussen frikendt i første omgang i Danmarks Idræts-Forbunds dopingnævn, men senere omstødte Den Internationale Sportsdomstol (CAS) den kendelse og gav danskeren 18 måneder i skammekrogen med virkning fra 1. oktober 2011.