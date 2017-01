Albueskinne holder René Toft Hansen ude mod Argentina

Beslutningen vækker undren hos det danske landsholds læge, Steen Bo Kalms.

- Der har mig bekendt aldrig været episoder, hvor nogen er kommet til skade på grund af en albueskinne, og jeg har efterlyst videnskabelig dokumentation på skader forårsaget af en velpolstret bandage, siger han i en pressemeddelelse.

René Toft Hansen har spillet med albueskinnen i de seneste seks år på både landsholds- og klubplan.

DHF har natten til fredag indsendt en ansøgning om dispensation til IHF. Sagen ventes ifølge DHF behandlet fredag.

- Vi har gjort, hvad vi kunne i kulisserne for at overbevise IHF om, at skinnen bør godkendes, og den Europæiske Håndboldspillerforening, EHPU, har også været på banen for at lægge pres på.

- Blandt andet har vi i processen bedt IHF om at lade det være en medicinsk afgørelse, så det ikke var dommere eller delegerede uden lægefaglig baggrund, der foretog vurderingen.

- Det lykkedes, og derpå har de bedt os fremsende skinnen og en lægefaglig begrundelse, hvilket vi også har gjort, men det har desværre ikke ændret deres syn på sagen, siger DHF's generalsekretær, Morten Stig Christensen.

Danmark møder Argentina fredag klokken 20.45 i Paris.