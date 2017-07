Albueskade kan holde Novak Djokovic ude af US Open

Novak Djokovic går sandsynligvis glip af sæsonens sidste grand slam-turnering, US Open, på grund af den albueskade, der tvang den tidligere verdensetter til at trække sig undervejs fra sin kvartfinale i Wimbledon tidligere i juli.

Serbiske medier citerede mandag, ifølge den engelske avis Daily Mail, Djokovics læge for, at den dobbelte US Open-vinder fortsat har problemer med albuen.

- Han er nødt til at holde en pause på seks til 12 uger, og så må vi se, siger Zdenko Milinkovic.

Ifølge lægen har den 30-årige Djokovic søgt råd om sin skade hos en specialist i Toronto i Canada.

- Symptomerne er på retur, fortæller Zdenko Milinkovic og tilføjer, at en operation kan være den sidste mulighed for at blive skaden kvit.

Verdensranglistens nummer et, briten Andy Murray, fik også en trist afsked med Wimbledon, da en hofteskade stort set gjorde ham ude af stand til at yde modstand i de afsluttende sæt af sin kvartfinale mod Sam Querrey.

Men Murray ser ifølge Daily Mail ud til at have større chance end Djokovic for at blive klar til US Open, der begynder om fem uger i New York.

Murray er så småt gået i gang med at genoptræne under vejledning af en fysioterapeut, og mandag aften lagde Murray en video op på Instagram, hvor skotten ses slå bolde op mod en træningsvæg.