Alberto Contador skal køre for Trek-Segafredo

- Trek-Segafredo er et meget attraktivt og ambitiøst projekt, som virkelig inspirerer mig, siger Alberto Contador i en pressemeddelelse.

- Jeg har haft nogle fremragende samtaler med holdets ledelse, og vi har mange mål og prioriteter til fælles.

- Det vigtigste er at forsøge at vinde de vigtigste løb i kalenderen, først og fremmest Tour de France, siger spanieren.

Trek-Segafredo har danske Kim Andersen som sportsdirektør.

Det amerikanske hold har ligeledes sikret sig den spanske rytter Jesús Hernández og den hollandske sportsdirektør Stephen de Jongh, der begge også kommer til fra Tinkoff-holdet.

Alberto Contador har syv gange vundet et af de såkaldte grand tour-løb, to gange Tour de France, to gange Giro d'Italia og tre gange Vuelta a España.

Han blev desuden frataget sejrene ved Tour de France i 2010 og ved Giro d'Italia året efter på grund af den dopingsag, der også har fået en stor plads i Alberto Contadors karriere.

I september 2010 kom det frem, at spanieren var blevet testet positiv for stoffet clenbuterol under Tour de France det år.

Meddelelsen kom, kort tid efter at han havde skrevet kontrakt med Bjarne Riis' cykelhold, det nuværende Tinkoff-hold.

Alberto Contador hævdede, at han måtte have indtaget en forurenet bøf, og i februar 2011 blev han i første omgang frifundet af Det Spanske Cykelforbund.

Mens en appelsag kørte, havde spanieren mulighed for at køre cykelløb, og han kunne derfor vinde Giro d'Italia det efterfølgende år.

I februar 2012 blev han idømt to års karantæne af Den Internationale Sportsdomstol (CAS), og han blev derfor frataget sejren i Giroen 2011 og i Touren året før.

Alberto Contadors seneste grand tour-sejr kom sidste år i Giroen.