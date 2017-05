Ajax-træner før finale: Manchester-angreb påvirker os

Det var en tydeligt mærket Ajax-træner Peter Bosz, der tirsdag indtog podiet til pressemødet forud for finalen med ønsket om at indlede med et statement.

- Jeg vil gøre det på hollandsk og ikke engelsk, da det er svært nok for mig at finde ord for dette på hollandsk, forklarer Peter Bosz.

- Det påvirker os meget, men vi må sørge for at lade det påvirke os så lidt som muligt. Man kan være nervøs før en finale, men ting som dette kan man ikke kontrollere, lyder det fra Ajax-træneren.

Manchester United valgte at aflyse tirsdagens pressemøde på grund af mandagens hændelser, og Ajax-træneren blev spurgt til, om man i virkeligheden burde have udsat finalen.

- Det, der er sket, er forfærdeligt. Men det er ikke op til os at bestemme. Vi er her for at spille, og så er det op til andre at bestemme det, siger Peter Bosz.

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har valgt at skrue ned for underholdningen i forbindelse med finalen.

Blandt andet skal den svenske DJ-duo Axwell ^ Ingrosso ikke optræde, som det ellers var planlagt.

Åbningsceremonien vil blive reduceret, og i stedet er der planlagt et minuts stilhed lige inden kampens begyndelse.

Finalen har kickoff klokken 20.45 på Sveriges nationalarena, Friends Arena.

På den sportslige front er der ud over Europa League-trofæet en sidegevinst til vinderen i form af en plads i næste sæsons Champions League.