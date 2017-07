Ajax-spiller slipper fra kollaps uden varig hjerteskade

Det konkluderer læger efter at have undersøgt den 20-årige Nouri, oplyser den hollandske klub mandag.

Den unge Ajax-spiller Abdelhak Nouri lader til ikke at have fået varige hjerteskader i forbindelse med et kollaps under en træningskamp i weekenden.

- De seneste undersøgelser har vist, at Appies hjerte fungerer normalt og lader til at være ubeskadiget, skriver Amsterdam-klubben i en meddelelse.

Det er dog fortsat uvist, om Nouri, eller Appie som han bare kaldes, bliver i stand til at genoptage fodboldkarrieren.

Ajax oplyser i meddelelsen, at det endnu er for tidligt at fastslå, om han vil komme sig helt efter sit kollaps, fordi lægerne endnu ikke har haft mulighed for at tjekke hans hjernefunktioner.

Ajax aflyste mandag et åbent-hus-arrangement for tilhængere på klubbens anlæg efter den ubehagelige hændelse, der fandt sted lørdag under en træningskamp mod Werder Bremen i Innsbruck i Østrig.

Nouri faldt om i det 70. minut. Mens han fik behandling på banen, fik tilskuerne besked på at forlade stadion, og kampen blev aflyst ved stillingen 2-1 til Werder Bremen.

Nouri blev med helikopter bragt til hospitalet. Ifølge Ajax var hans tilstand stabil, og han havde puls.

Søndag oplyste klubben, at spilleren faldt om på grund af "uregelmæssigt hjerteslag" eller hjertearytmi i lægesprog.

Abdelhak Nouri har spillet ni kampe for Ajax siden sin debut i september 2016. Han var en del af truppen, der tabte 0-2 til Manchester United i Europa League-finalen i Stockholm i Sverige i maj.

Ved den lejlighed kom han ikke på banen. Den 20-årige hollænder er holdkammerat med danskerne Kasper Dolberg og Lasse Schöne.