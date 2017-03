Ajax giver Boilesen en bitter eftersmag

FC København, hvor Boilesen har spillet siden sommeren 2016, skal møde danskerens tidligere klub Ajax i Europa Leagues ottendedelsfinaler. Torsdag spilles den første af to kampe mod Ajax.

Boilesen skiftede til Ajax som 17-årig og slog hurtigt igennem på først ungdomsholdet og siden førsteholdet.

Det blev til fire hollandske mesterskaber på syv år, men det sidste år endte som et mareridt, fordi Boilesen følte sig frosset ud af klubben.

Boilesen ville i sommeren 2015 skifte klub, men klubben nægtede og degraderede den daværende danske landsholdsback til reserveholdet.

Det giver stadig Boilesen en bitter eftersmag trods en række gode år i Holland.

- Jeg husker tilbage på en god tid. Jeg har været dernede i syv år, og jeg havde seks fantastiske år.

- Sidstehåndsindtrykket er det, jeg husker klarest, og det gør, at jeg sidder med en dobbeltfølelse, hver gang jeg hører ordet Ajax, siger Boilesen.

Det var i Ajax, Boilesen fik sin fodboldopdragelse, men også karrierens største nedtur med et helt år uden spilletid.

- Når min karriere en dag er færdig, så tror jeg, at jeg kan se tilbage og være stolt af de ting, som jeg har opnået i Ajax, siger Boilesen.

Ifølge Boilesen sprang Ajax-træner Frank de Boer og sportsdirektør Marc Overmars fra en klar aftale.

- Jeg havde en aftale med de folk, der satte dagsordenen for kontrakter. Det var træneren og sportsdirektøren. Jeg havde en klar aftale om, at jeg kunne få lov til at komme væk den sommer.

- Jeg kunne godt tænke mig at prøve noget nyt. Jeg havde været der i seks år og kunne mærke, at jeg ville prøve mig selv af et nyt sted med nye øjne.

- Ligesom hvis folk sidder på et kontor og laver det samme hver evig eneste dag og ser de samme mennesker hele tiden. Jeg havde brug for at blive motiveret og stimuleret på en ny måde, forklarer han.

Sådan gik det ikke. Den klare aftale blev ifølge Boilesen brudt, og Ajax tillod ikke længere et klubskifte.

- Da sæsonen gik på hæld, og klubben ikke havde haft en særlig god sæson, og vi ikke blev mestre, så fik piben pludselig en anden lyd.

- Jeg fik at vide, jeg ikke kunne få lov til at skifte klub. Jeg sagde, vi havde en aftale, og at jeg ikke ville forlænge min kontrakt. Så fik jeg at vide, jeg blev smidt ned på reserveholdet og ikke skulle spille nogen kampe.

- I pressen gik de ud og sagde, jeg var pengegrisk. Det passede overhovedet ikke. Det handlede ikke om flere penge for mig.

- Men de fik det til at se ud som om, at jeg var "the bad guy", mener Boilesen.

Månederne gik, og Boilesen fik ingen spilletid. De Boer og Overmars udlagde teksten i de hollandske medier, og det var en overmagt, Boilesen ikke kunne hamle op med.

- Det er to mennesker, som var store stjerner i Ajax og i hollandsk fodbold generelt. Så hvad skulle Boilesen fra Danmark gøre, når det er de to mod mig?

- Jeg følte mig ensom, selv om der var mange mennesker i klubben, der kunne se, hvordan det forholdt sig. Men ude i den brede offentlighed lyttede man til de store bosser, siger han.

Boilesen fortryder dog ikke sin beslutning om ikke at forlænge.

- Det ville være det samme som at acceptere, at Ajax afpressede mig til at forlænge, siger Boilesen.

Danskeren valgte ikke at forlænge og befandt sig et helt år i Ajax-kulden, inden han i sommeren 2016 var kontraktfri og skiftede på en fri transfer til FCK.