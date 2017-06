Ajax gafler endnu et dansk fodboldtalent

Den hollandske fodboldklub Ajax har tradition for at hente unge danske fodboldspillere, og nu er endnu en dansker klar til at tørne ud for Amsterdam-klubben.

FCK-manager Ståle Solbakken oplyser, at tilbuddet fra Ajax er "ekstraordinært stort", og at FCK bliver "økonomisk rigtig godt kompenseret af Ajax for handlen".

- Vi glæder os over, at vi får skabt så dygtige spillere, selv om vi selvfølgelig ærgrer os over, at vi skal sende Victor afsted.

- Vi har heldigvis mange flere interessante spillere på vej gennem talentafdelingen og kan se, at det store arbejde har effekt. Det er handlen her også et eksempel på, siger Ståle Solbakken.

Offensivspilleren Victor Jensen er af DBU blevet kåret som årets U17-spiller i Danmark i 2016. I Ajax er det i første omgang planen, at han skal optræde på klubbens U19-hold.

Det er hollændernes danske talentspejder John Steen Olsen, der har udpeget unge Jensen, siger Ajax' sportsdirektør, Marc Overmars.

- Det er dejligt, at vi var i stand til at hente dette store talent. Vi sender venlige tanker til John Steen Olsen, for det er takket være hans indsats, at Jensen kommer til Amsterdam.

- I den kommende sæson vil han spille på vores akademis flagskib, U19-holdet, siger Marc Overmars til Ajax' hjemmeside.

En stribe af dansk fodbolds største navne har gennem tiden optrådt for Ajax. I den hollandske klub finder man i øjeblikket Kasper Dolberg, Lasse Schöne og Markus Bay.