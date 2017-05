Agger vender tilbage for Liverpool i sejr i Australien

Kampen var til ære for Liverpools store fanskare i Australien, hvorfor størstedelen af de 72.892 tilskuere på det Olympiske Stadion også var klædt i rødt og hvidt.

Liverpool havde valgt at spare en række spillere til opgøret og fremvise en række klubkoryfæer som Steven Gerrard, Jamie Carragher, Daniel Agger og 45-årige Steve McManaman, der indstillede karrieren i 2005.

Daniel Agger var glad for at være tilbage for Liverpool, og selv om kampen ikke havde den store betydning, viste danskeren flere gange, at han stadig har meget fodbold i sig.

- Det ligger så naturligt til én, at når man går på banen, så gør man det ordentligt. Den her klub er en stor del af mig og mit liv, og det er altid rart at være på banen igen, siger han til Ritzau.

Fra en plads på bænken kunne han se Liverpool vade i chancer i første halvleg, hvor specielt Daniel Sturridge og Roberto Firmino spillede sig ud.

Kort inde i opgøret viste den engelske landsholdsspiller Daniel Sturridge for første gang sin farlighed, da han i feltet afdriblede en Sydney-forsvarer og lagde bolden ind i det lange hjørne.

Kort efter blev det 2-0, da brasilianske Firmino elegant lobbede Alberto Moreno fri i dybden. Den offensive spanske venstreback svigtede ikke.

Før pausen blev det også 3-0, da Daniel Sturridge igen drev gæk med Sydney-forsvaret og serverede bolden for Firmino, der havde let ved at dirigere den ind.

Ved pausen skiftede Liverpool stort set hele det hold, der havde startet kampen. Det gav blandt andet plads til Daniel Agger ved siden af Joel Matip i midterforsvaret.

Her viste Daniel Agger, hvorfor han i otte sæsoner styrede midterforsvaret for Liverpool. Agger var sammen Steven Gerrard, Jamie Carragher og Steve McManaman de eneste spillere, der var tilføjet den sædvanlige Liverpool-trup.

- Det er træneren, der har valgt det. Jeg er glad for at være med, og at jeg har fået chancen. Det betyder, at jeg må have gjort et eller andet rigtigt i Liverpool, siger Agger.

- Man giver en masse, men man får også en masse igen. Det ligger dybt i denne her klub.

Kampen var Liverpools sidste, inden spillerne går på sommerferie, inden et heftigt efterår venter med kvalifikation til Champions League.