Agent: Zlatan bliver i Europa i to år mere

Zlatan Ibrahimovic er i gang med at genoptræne efter en knæoperation, og det vides endnu ikke, hvornår han er tilbage på fodboldbanen.

Angriberens kontrakt i United udløber denne sommer, og der er ikke meldt noget ud om en eventuel forlængelse.

Ifølge svenskerens fodboldagent, Mino Raiola, er det dog helt sikkert, at fremtiden i de kommende to år er i Europa.

- Mange klubber har forhørt sig om Zlatan. Han kan spille i to år mere og kommer til at blive i Europa, siger Raiola til Sky Sports.

35-årige Ibrahimovic scorede 28 mål i 46 kampe for United i denne sæson, inden en knæskade ødelagde slutningen på sæsonen.

Ibrahimovic hinkede i onsdags ind på banen med krykker for at fejre, at holdkammeraterne havde slået Ajax 2-0 i Europa League-finalen.

United har en option i kontrakten, som gør, at den engelske Premier League-klub kan vælge at forlænge aftalen med Ibrahimovic i yderligere et år.