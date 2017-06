Agent: Krohn-Dehli har forlænget med Sevilla

Fodboldspilleren Michael Krohn-Dehli bliver i den spanske storklub Sevilla.

Midtbanespillerens agent, Rob Witschge, bekræfter således over for BT, at en etårig forlængelse allerede er underskrevet.

- Han har skrevet under på en aftale, der gælder et år frem. Vi lod det være op til Sevilla at beslutte, om de ville beholde Michael. Og det ville de gerne. De har sagt, at de ser Michael som en meget professionel spiller og en meget god spiller, siger agenten til BT.