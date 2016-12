Aflyst juletræning bekommer Mikkel Hansen vel

Det danske herrelandshold i håndbold har fået en længere juleferie end først planlagt, og det er den helt rigtige måde at forberede holdet til VM i januar.

Det siger stjernespilleren Mikkel Hansen til DR.

- Vi har haft et hårdt halvt år og kommer også til at gå et hårdt halvt år i møde. Jeg synes, at det er en fin beslutning at aflyse træningssamlingen mellem jul og nytår.