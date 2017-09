Aflysning skuffer hollandske fodboldkvinder

De hollandske europamestre ærgrer sig over, at de ikke som planlagt kommer til at løbe på banen i Horsens fredag aften for at møde de danske fodboldkvinder.

- Det er synd, at vores landskamp mod EM-finalisterne ikke bliver spillet. Det er en stor skuffelse for vores fodboldkvinder, men det er også synd for alle fans i Holland og Danmark, siger KNVB-direktør Jan Dirk van der Zee.

Mens de danske fodboldkvinder er sat til at tage hul på VM-kvalifikationen tirsdag i næste uge, har hollænderne mere tid til at finde en testkamp før kvalifikationen, der for hollændernes vedkommende først begynder 24. oktober.

Det danske kvindelandshold, der repræsenteres af Spillerforeningen, er uenig med DBU om fremtidens vilkår for landsholdet.

Ifølge DBU meddelte Spillerforeningen mandag aften, at spillerne ikke ønskede at møde op i træningslejr og spille kampen mod Holland, fordi de ikke kan få opfyldt deres krav i en kommende lønaftale.

DBU meddeler, at man har tilbudt spillerne en forhøjelse af landsholdsspillernes kamphonorar, bonus og andel i billetindtægter.

Under forhandlinger søndag tilbød DBU spillerne en forhøjelse på 46 procent i såkaldte stipendiater, mens Spillerforeningen ifølge DBU krævede en stigning på 342 procent, samt at spillerne skulle ansættes i DBU.