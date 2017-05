Afklaret Viborg-lejr: Vi var ikke skarpe nok

Dermed kan viborgenserne se frem til to playoffkampe mod 1. divisions nummer tre, FC Helsingør, om en plads i Superligaen i næste sæson.

Viborg FF tabte søndag den afgørende returkamp om at undgå nedrykning fra Alka Superligaen med 0-1 ude til AGF og 2-3 samlet.

Viborg-træner Johnny Mølby var irriteret over den dårlige start på kampen, hvor AGF scorede kampens enlige mål efter 10 minutter ved Morten "Duncan" Rasmussen.

- Vi kom dårligt i gang med kampen. Vi havde snakket om, at AGF ville komme ud som lyn og torden og alligevel indkasserede vi et mål tidligt i opgøret.

- Samtidigt var vi ikke skarpe nok i vores gode perioder og fik ikke udnyttet de chancer, vi spillede os frem til for at komme ind i kampen igen, siger Johnny Mølby.

Han kan nu koncentrere sig om de kommende kampe mod FC Helsingør, som er en modstander, han har set en del gange i sæsonen.

- Vi har set FC Helsingør, og jeg har også selv været ovre at se dem. De har haft en god sæson og kommer med momentum, men vi skal kunne matche dem over to kampe.

- Nu skal vi lige have bearbejdet AGF-kampen, og så er vi klar igen onsdag aften, siger Mølby.

Viceanfører Jeppe Grønning slog efter kampen fast, at Viborg bør være favorit i de to opgør.

Han tilføjede, at hvis man vil være i Superligaen, så skal man kunne slå nummer tre fra 1. division over to kampe.

Grønning mente heller ikke, at Viborg-spillerne vil få problemer med at rejse sig mentalt.

- Vi har jo vidst, at det kunne ende sådan her i noget tid, siger Jeppe Grønning.