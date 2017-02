Aalborg undviger favoritrolle efter flatterende udesejr

Aalborg Håndbold fører 888 Ligaen, men er endnu langt fra at ville påtage sig favoritrolle i mesterskabskamp.

Sejren giver Aalborg-cheftræner Aron Kristjánsson yderligere tro på, at hans tophold kan holde kadencen hele vejen frem mod afgørelsen af årets mesterskab. Men favoritværdigheden vil han ikke have til Nordjylland.

Hvad hverken danmarksmesteren Bjerringbro-Silkeborg (BSV), sølvvinderen TTH Holstebro eller den nyslåede pokalvinder Skjern har formået i 888 Ligaen i denne sæson, lykkedes Aalborg Håndbold med onsdag aften: Nemlig at vinde på udebane over GOG.

- BSV og KIF Kolding København har en rigtig fin trup. Pokalvinderen Skjern og TTH har også. Alle vi fem hold går gennem slutspillet med målet om at vinde det.

- Vi har et forholdsvist ungt hold, og vi har vist god stabilitet over sæsonen, men de andre kan ikke skubbe favoritværdigheden over på os, siger Aron Kristjánsson efter sejren i Gudme, som var Aalborgs sjette ligasejr i træk.

I det sydfynske hang hans mandskab efter i store dele af kampen, før topholdet trak fra til sidst.

Ikke desto mindre var nordjydernes sejr fortjent, mener GOG's rutinerede Torsten Laen.

- Vi var med langt henad vejen, men alligevel fik Aalborg overtaget og en velfortjent sejr.

- Vi ramte ikke helt det forsvarsniveau, som vi har ramt på det seneste, men det står også som en cadeau til deres angreb.

- De vandt lidt på det taktiske og lidt på mand-mand-duellerne, men det er også derfor, de ligger nummer et i ligaen, for det er altså et dygtigt hold, siger Torsten Laen.

Han vil ikke udpege Aalborg som favorit til mesterskabet, for meget handler om at ramme dagen, når den oprinder, men han tør godt at byde på, at GOG bliver en af ingredienserne i slutspillet med otte hold.

Holdet ligger efter onsdagens kampe på syvendepladsen á point med HC Midtjylland og KIF Kolding København og lige foran Mors-Thy og Ribe-Esbjerg. GOG er også stadig med i EHF Cuppen.

- Jeg er positiv. Vi har leveret rigtig godt spil, men vi skal lige koncentrere os om at spille i to turneringer samtidig, og det har vi ikke prøvet før. Så må vi se, om vi kommer til at miste dumme point på den konto.

- Men hvis vi gør vores ting ordentligt, er jeg sikker på, vi kommer blandt de otte bedste, siger Torsten Laen.

Aron Kristjánsson erklærer sig enig.

- Jeg tror, de kommer i slutspillet. 100 procent. De har et godt hold og en god hjemmebane og nogle spændende spillere, siger han.