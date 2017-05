Aalborg slår mestrene i første skridt mod DM-finale

Aalborg vandt hjemme 28-26 over mesterholdet Bjerringbro-Silkeborg (BSV) i de to klubbers første semifinaleopgør.

Dermed har Aalborg det mentale overtag, inden returmødet, hvor uafgjort er nok.

Skulle det blive til nederlag i Silkeborg, så har Aalborg som vinder af grundspillet fordel af hjemmebane i en eventuel tredje kamp.

Mesterholdet BSV skulle finde nøglerne til at dirke Aalborgs stærke defensiv op og samtidig sørge for at holde snor i hjemmeholdets kontraspil.

Simon Hald Jensen fremtvang et straffekast efter to minutter, og Aalborg scorede kampens første mål til 1-0-føring. Der blev gået hånd i hånd frem til 3-3 i en lidt rodet forestilling.

Jacob Lassen bragte gæsterne på 5-3, hvilket var stillingen før det sidste kvarter af halvlegen.

Det blev også 6-4 til gæsterne, før Aalborg med tre scoringer i træk bragte sig foran med et enkelt mål. Så var det hjemmeholdet, der førte an, og Patrick Wiesmach øgede til pauseføring på 13-11 til Aalborg.

Opgøret fortsatte med at være tæt efter pausen, hvor Aalborg opbyggede en føring på 18-15 efter 40 minutter, før gæsterne reducerede, og med et kvarter igen var det stadig Aalborg, der var foran med to mål.

19-17 blev dog til 20-17, da Buster Juul ubesværet øgede til 20-17 på et straffekast.

Buster Juul sørgede også for 21-18-føringen, og Aalborg holdt BSV fra fadet i resten af halvlegen og sikrede sig det gode udgangspunkt.

Ribe-Esbjerg og Skjern Håndbold mødes i den anden semifinale, hvor første opgør spilles torsdag.