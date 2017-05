Aalborg og Skjern deler i første DM-finaleopgør

Skjern Håndbold var stort set ikke foran i det første DM-finaleopgør hos håndboldherrerne, men et minut før tid lykkedes det for vestjyderne at score til 26-25.

Aalborg fik dermed ikke fuldt udbytte af opbakningen på hjemmebanen Jutlander Bank Arena, som også vil være spillested i en eventuel tredje finalekamp, hvis næste opgør ender uafgjort.

Senest vandt Aalborg 32-24 over Skjern i slutspillet, men det var på et tidspunkt, hvor Skjern var videre.

Holdene fulgtes ad i indledningen foran de 5000 tilskuere, og efter et kvarter var stillingen 6-6, før Sander Sagosen steg til vejrs og hamrede bolden i mål til Aalborg-føring.

Det gav hjemmeholdet et boost, og Buster Juul øgede til 9-6-føring, mens Skjern var en mand i undertal.

Sander Sagosen øgede til 11-7, og førnævnte Juul gjorde det på et straffekast til 13-9.

Skjern sled for at holde trit inden pausen, og det lykkedes for René Rasmussen at reducere til 11-14, som var stillingen efter første halvleg.

Vestjyderne skulle forsøge at få sat en prop i Sander Sagosen, der scorede seks mål for hjemmeholdet i de første 30 minutter, og det lykkedes til dels.

Med 20 minutter igen vidnede 17-17 om et tæt opgør med ti udvisninger indtil da.

Sagosen udnyttede et kontraangreb og bragte Aalborg foran 20-18, men Kasper Søndergaard svarede hurtigt igen med et præcist skud, og Daniel Svensson fulgte efter og udlignede til 20-20 for Skjern.

Skjern kunne have bragt sig foran for første gang i opgøret ved René Rasmussen med otte minutter igen, men forsøget blev misbrugt, og i stedet var det Patrick Wiesmach, der øgede til 23-22 til Aalborg.

Lasse Mikkelsen udlignede med sin ottende scoring for Skjern til 25-25 med fem minutter igen på et straffekast.

Med et minut igen oplevede Skjern så at være foran for første gang efter Lasse Mikkelsens scoring til 26-25.

Aalborgs Arnor Atlason brændte i den anden ende, og Skjern var på bolden med 32 sekunder igen, men det lykkedes alligevel at smide føringen og lukke hjemmeholdet ind i opgøret igen.

De to hold mødes i det andet finaleopgør søndag i Skjern.