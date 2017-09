Aalborg knækker til sidst i CL-åbner ude mod Flensburg

Til sidst var den nordtyske danskerklub dog for stor en mundfuld, da Aalborg Håndbold indledte sin Champions Leaguekampagne med et 27-30-nederlag i Flens-Arena.

Det tyske storhold har fået en lidt svingende start på sæsonen i Bundesligaen med tre sejre og to nederlag.

De danske gæster bed også fornemt fra sig i første halvleg, hvor man både formåede at følge de tyske stjerner, og flere gange endda bragte sig foran.

Martin Larsen stod for scoringerne til både 13-12 og 14-12 for Aalborg, men Andreas Holst skød langt over målet ved 14-13 med lidt under et minut tilbage af første halvleg.

Thomas Mogensen misbrugte dog i helt fri position for tyskerne, og i stedet sluttede Aalborg festligt af med et fornemt indspil til Janus Smarason, der fra stregen scorede og sørgede for, at Aalborg gik til pause foran 15-13.

Der var godt med danskere i aktion, da Flensburg-Handewitt råder over hele syv danske spillere.

Det er markspillerne Lasse Svan, Rasmus Lauge, Thomas Mogensen, Henrik Toft Hansen og Anders Zachariassen, mens målvogterne Rasmus Lind og Kevin Møller, der i øjeblikket er skadet, også stiller op for Flensburg-Handewitt.

Rasmus Lind brillerede i anden halvleg med flere vigtige redninger for tyskerne, da stillingen var tæt.

Flensburg kunne umuligt være tilfreds med at være bagud med to mål, og Holger Glandorf misbrugte efter pausen et forsøg med det samme, mens Aalborg scorede.

Det blev dog 14-16 ved Glandorf kort efter, og Flensburg spiste yderligere ind på føringen, da Hampus Wanne reducerede til 15-16.

Det hele bølgede, og Aalborg bragte sig foran med fire mål, da Buster Juul øgede til både 18-15 og 19-15, og det blev både 21-17 og 23-19 til Aalborg efter 41 minutter, mens den store overraskelse lurede.

Men Rasmus Lind var i gang i Flensburg-målet og reddede tre straffekast i fasen. To gange misbrugte Buster Juul ved 23-23 og 24-24, mens også Andreas Holst forsøgte sig forgæves for Aalborg, da Flensburg førte 26-24.

Det spidsede til, men Glandorf trak et straffe og Flensburg kom foran 27-25 ved Rasmus Lauge, og derfra kørte nordtyskerne ganske sikkert sejren hjem i slutminutterne.