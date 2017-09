Aalborg drager skrantende på svær CL-rejse

De nordjyske håndboldherrer har fået en alt andet end god start på sæsonen, og lørdag står holdet over for en endnu sværere opgave - en udekamp mod Flensburg-Handewitt som indledning på Champions League.

- Det er nok en af de sværeste udebaner at spille på. Der er ikke mange hold, der får en sejr eller sågar tager point med derfra, så det bliver en sindssygt svær opgave, siger Aalborgs højrefløj Patrick Wiesmach.

Han og holdkammeraterne tabte tirsdag til KIF Kolding København, som inden da var uden sejr, og Aalborgs præstationer har været langt fra dem, som i foråret sikrede klubben DM-guldet.

Holdet har siden sidste sæson mistet sin største profil i skikkelse af Sander Sagosen, og hullet efter ham er til at få øje på.

Det skal lukkes hurtigt, hvis drømmen om avancement fra Champions Leagues dynamitpulje skal realiseres.

- Han var meget dominerende på vores hold. Der er kommet nye spillere ind og skal tage nogle nye roller, og det tager noget tid. Men vi skal bare skynde os, for kampene kommer som haglbyger, så vi skal hurtigt blive spillet godt sammen, siger klubbens direktør, Jan Larsen.

Inde på banen kan de tidligere medspillere også tydeligt mærke fraværet af den norske stjernespiller, som nu optræder for Paris Saint-Germain. Et hold, Aalborg også er i pulje med.

- Der lå rigtig meget af spillet og hvilede på hans skuldre. Meget var bygget op omkring hans gode evner mand mod mand og i vurderingsspillet, så vi fik skabt overtal, forklarer Patrick Wiesmach.

- Den del af spillet skal vi jo have ændret, sådan at vi får spillet de spillere, vi har, ind med deres styrker.

Ud over PSG og Flensburg skal de danske mestre møde Veszprem, THW Kiel, Kielce, Meshkov Brest og Celje.

De fem førstnævnte er klare favoritter til at snuppe fem af de seks pladser til knockoutfasen, og dermed skal Aalborg holde sig foran Meshkov Brest og Celje.

Det tror Jan Larsen, at holdet har en chance for, men han mener samtidig, at lodtrækningen er langt bedre økonomisk end sportsligt.

- Økonomisk er det en attraktiv pulje, fordi vi har to tyske hold, hvor der ikke er så store rejseomkostninger, plus at det er to attraktive modstandere. Ligesom med PSG, som rigtig mange også gerne vil se, siger Aalborg-direktøren.

- Sportsligt er det jo en vanvittigt svær pulje, vi er havnet i. På papiret er det nok Celje og Brest, vi skal forsøge at holde under os, som er to rigtig, rigtig dygtige mandskaber. Det er måske den sværeste pulje, et dansk hold nogensinde har været i, tilføjer han.

I første omgang skal holdet forsøge at kæmpe sig til et enkelt eller to højst overraskende point mod Flensburg lørdag. Kampen begynder klokken 17.30.

- Vi kommer ind som ret stor underdog og har alt at vinde og intet at tabe. Det skal vi selvfølgelig prøve at spille på. Vi har måske lidt mere ro, for det er dem, der er tvunget til at vinde på hjemmebane, siger Patrick Wiesmach.