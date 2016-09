AaB-træner kritiserer uklogt og langsomt spil

To nuller står der ud for AaB i de seneste to spillerunder i Alka Superligaen. Først tabte nordjyderne 0-1 hjemme til Brøndby, og mandag tabte de så med samme cifre ude mod Lyngby.

- Vi fik jo dårligt nok spillet forbi de to angribere, og det var, fordi vi spillede for langsomt. Det var ellers noget, vi havde haft meget fokus på, for vi ville gerne have Edinson Flores og Marco Meilinger i spil.

- Men vi gjorde det alt for lidt, og de gange, vi gjorde, erobrede Lyngby bolden. Vi spillede for langsomt og for omstændigt, og vi spillede heller ikke særligt klogt, for vi blev ved med at spille bolden ind, hvor der var flest Lyngby-spillere, siger Lars Søndergaard.

Midtbaneprofilen Kasper Risgård er især ærgerlig over, at AaB'erne så ofte forærede bolden til Lyngbys spillere.

- Vi smed utroligt mange bolde væk i opspillet, og gav derved Lyngby chancer. Vi må bare erkende, at vi var heldige med ikke at være bagud allerede ved pausen, siger Kasper Risgård.

- Lyngby stod klogt og ventede på, at vi lavede fejl, og dem lavede vi rigeligt af. Men når man først taber bolden en eller to gange, så forplanter det sig hurtigt i truppen, og så bliver man defensiv i tankegangen. Det er aldrig godt.

- I perioder af anden halvleg var spillet bedre, og vi kunne vel godt have stjålet lidt med herfra, men det var stolpe ud for os, siger Kasper Risgård.

AaB er trods nederlaget stadig nummer fem i Alka Superligaen.

Næste opgave for nordjyderne er torsdagens hjemmekamp mod Viborg.