AaB-træner kræver ydmyghed mod Nørresundby i pokalen

AaB har én gang tidligere mødt en af moderklubberne til Nørresundby FB i DBU Pokalen. Det var i september 1994, hvor AaB besejrede Nørresundby Boldklub med 5-0.

- Det er en kamp, som vi glæder os meget til, og det lader til at blive en fin kulisse med formentlig udsolgt på lægterne, siger AaB-træner Lars Søndergaard til klubbens hjemmeside.

- At det er et lokalopgør, giver blot en ekstra motivation i forhold til at vise os frem, og vi møder op med både ydmyghed og respekt for vores modstander, men er samtidig fokuserede på, at det er en kamp, vi skal vinde, fastslår han.

Frederik Børsting og Thomas Enevoldsen vender tilbage efter en kort skadespause, mens Jannik Pohl efter overstået kyssesyge også gør comeback i AaB-truppen.

- Vi er selvfølgelig bevidste om, at vi er favoritter, men samtidig er vi opmærksomme på, at det for næsten alle spillerne i Nørresundby FB er tale om karrierens foreløbig største kamp.

- Derfor vil de formentlig komme med masser af energi og vildskab, og det skal vi være klar på at møde inde på banen.

- Samtidig skal vi også have sat vores egne kvaliteter i scene ved eksempelvis at spille hurtigt, og vi vil benytte os af, at vi råder over en trup med mange dygtige spillere, hvor flere byder sig til og skal have chancen, siger Lars Søndergaard.

AaB-spillerne Edison Flores og Jakob Blåbjerg er optaget af landsholdsopgaver, mens ingen spillere er på skadeslisten.

Onsdagens pokalkamp fløjtes i gang klokken 17.30.