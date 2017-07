AaB-træner: Vi skal undgå at blotte os mod Sønderjyske

AaB-træner Morten Wieghorst går efter fuld gevinst mod sønderjyderne, og det kræver en koncentreret indsats.

- Vi skal være dygtige til at flytte bolden og spille hurtigt. Det vil vi også gerne. Især når vi spiller på hjemmebane.

- Samtidig skal vi også undgå at blotte os, for de kan gøre ondt i omstillinger, ligesom at vi også skal kunne afværge deres standardsituationer, siger Wieghorst til klubbens hjemmeside.

Mod FCK var AaB bedst i anden halvleg og scorede til 1-1 dybt inde i overtiden.

- I sidste uge præsterede vi godt på de fire parametre, vi kan tale om. Fysisk blev vi stærkere og stærkere, som kampen skred frem.

- Taktisk var vi godt indstillet, og teknisk spillede vi især godt i anden halvleg, når vi selv havde bolden. Endelig var det mentalt flot, at vi kom tilbage efter at være bagud.

- Den sene udligning har uden tvivl gjort en masse godt for truppen, og det er vigtigt, at vi nu forstår at bygge ovenpå, og at vi er afklaret med, at det bliver en anden kamp mod Sønderjyske, siger Wieghorst.

Han peger på, at Sønderjyske er et hold, der har etableret sig i toppen af Superligaen over de seneste år.

I 2016 endte Sønderjyske på andenpladsen, og holdet præsterer generelt godt på udebane.

- De seneste tre sæsoner er de endt i top-4 på udebanestatistikkerne. De er svære at slå og taber generelt ikke mange kampe på udebane.

- Nu har de også fået tilført noget rutine i form af blandt andre Niki Zimling og den tyske målmand Sebastian Mielitz. Så vi ved, det bliver en svær kamp, advarer Wieghorst.

AaB må undvære Patrick Kristensen, Oliver Abildgaard, Marco Ramkilde og Robert Kakeeto med skader.

Kampen mellem AaB og Sønderjyske går i gang søndag klokken 14.