AaB-stjerne sparker Peru tættere på VM efter Argentina-fiasko

Peru tog et stort skridt mod VM, da holdet på udebane slog Ecuador med 2-1 i den sydamerikanske VM-kvalifikation.

Argentinerne har generelt haft svært ved at score i kvalifikationen, og tirsdag var deres eneste scoring et selvmål fra en venezuelansk forsvarsspiller.

Argentinerne pressede på til slut, men hverken Messi, Di Maria eller Dybala, kunne få bolden over stregen.

Peru har modsat Argentina gang i en overraskende flot kvalifikation.

Mens Edison Flores har haft svært ved at få gang i målscoringen hos AaB, så har han gang på gang vist sin klasse i landsholdstrøjen.

Tirsdag affyrede Edison Flores for anden landskamp i træk et langskud, der har sendt Peru på en noget overraskende kurs mod VM.

Målet er Flores' femte i VM-kvalifikationen, hvilket gør ham til den mest scorende spiller for Peru.

Efter 73 minutter opsnappede den vævre midtbanemand bolden på banens midte, og efter et par korte træk sparkede han resolut bolden i det lange hjørne. Peru kom også på 2-0, inden Ecuador fik reduceret.

Peru er før de sidste runder på en fjerdeplads i puljen, der sikrer dem direkte billet til VM. De har ligesom Argentina 24 point, men en bedre målscore.

De to hold mødes i næste runde i Argentina.

Mens Peru er på vej til VM, så ser det værre ud for Chile, der overraskende tabte 0-1 til bundholdet Bolivia. Dermed skal chilenerne nu håbe, at resultaterne flasker sig i de to sidste runder.

Der resterer to kampe, og hele otte hold har stadig muligheden for at sikre sig billet til VM.

Brasilien er allerede kvalificeret efter en overbevisende kvalifikation, hvor holdet bare har tabt et enkelt opgør. Brasilien spillede tirsdag 1-1 mod Colombia, der også ligger lunt i svinget til en plads ved VM.

Uruguay vandt 2-1 ude over Paraguay og er på andenpladsen i den sydamerikanske VM-kvalifikation.