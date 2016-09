AaB spadserer hen over Nørresundby i nordjysk pokalkamp

AaB-træner Lars Søndergaard havde forud for opgøret advaret superligaspillerne om ikke at tage for let på den umiddelbart overkommelige opgave.

Det viste sig dog, at aalborgenserne ikke havde noget at frygte, og ved hjælp af blandt andet to scoringer af Thomas Enevoldsen kørte AaB hjemmeholdet over. De øvrige AaB-mål blev sat ind af Sebastian Grønning, Markus Holgersson og Jannik Pohl.

Nørresundbys enlige scoring blev sat ind af Rasmus Højer på straffespark.

I onsdagens øvrige pokalkampe blev det blandt andet til en flot 2-0-sejr til Vendsyssel FF, der havde besøg af formstærke Hobro IK.

Derudover vandt FC Fredericia på udebane 4-2 over Brabrand. HB Køge vandt ude 3-0 over Døllefjelde Musse, mens FC Roskilde hentede en 3-1-sejr i Skovshoved.

Senere onsdag aften tager Vejle imod OB i DBU Pokalen.