AaB sælger talentfuld teenager og opjusterer regnskab

Samtidig opjusterer klubben forventningerne for årsregnskabet 2017 med ti millioner kroner. AaB forventer nu et overskud på 25 millioner kroner.

Det er ikke helt med sportsdirektør Allan Gaarde gode vilje, at Mæhle skal væk.

- Det er vigtigt for os at understrege, at det har været en prioritet at beholde Joakim Mæhle i AaB i hvert fald yderligere et par sæsoner, hvorfor vi også har stået fast på en umiddelbart høj pris for en 19-årig højreforsvarer, siger Gaarde i en pressemeddelelse.

- Men det har imidlertid været Joakims klare ønske at komme afsted nu, hvilket vi i sidste ende har valgt at efterkomme, da Genk samtidig opfyldte vores økonomiske krav, fortæller Gaarde.

Sportsdirektøren oplyser, at man er i gang med at lede efter en erstatning.

19-årige Mæhle debuterede i Alka Superligaen i august sidste år og har siden været fast mand.

Han har spillet i AaB, siden han var 12 år gammel. Før det spillede han i Østervrå IF.

- Det er selvfølgelig vemodigt at forlade en klub, man holder meget af.

- Men jeg har kendt til Genks interesse i et stykke tid, og det har været et stort ønske for mig at gribe chancen for et skifte til en udenlandsk klub nu, siger Mæhle i pressemeddelelsen.