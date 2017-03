Rasmus Thellufsen kom på alles læber, da den 20-årige AaB-spiller scorede fire gange i AaB's 5-0-sejr over Silkeborg i DBU Pokalen.

AaB-komet sikrer pokalkvartfinale med fire scoringer

Dermed spillede han en hovedrolle, da AaB bookede billet til kvartfinalen i DBU Pokalen med en 5-0-sejr over Silkeborg.

Det blev dagen, hvor han scorede for første gang for AaB's førstehold, og i sin sjette kamp for klubben diskede midtbanespilleren op med hele fire mål.

Rasmus Thellufsen fyldte 20 år i januar og var før torsdagens pokalkamp noteret for spilletid i tre superligakampe og to pokalkampe, efter at han fik debut mod AGF i slutningen af august i fjor.

Det var også en lettere rundtosset målscorer, der efter sejren satte ord på sin præstation:

- Det var næsten alt, der gik ind. Det var lige min aften. Det er jeg superglad for. Jeg ved ikke, hvad der skete. Jeg tror ikke, jeg har lavet et hattrick siden U17 (ungdomsfodbold, red.), men det er fedt.

- Vi håber, at vi kan gå hele vejen, og det tror vi på, sagde Rasmus Thellufsen til TV3 Sport1.

Før kampen blev der afholdt stilhed for den 72-årige tilskuer, der mistede livet på grund af et hjertestop i forbindelse med søndagens opgør mellem de to klubber i Aalborg i Alka Superligaen.

AaB mødte op med en frisk 3-0-sejr over netop Silkeborg i ligaen senest, og Thellufsens show blev indledt efter 25 minutter.

Rasmus Thellufsen modtog en fornem aflevering skråt bagud fra Jakub Sylvestr, rundede Thomas Nørgaard og bragte sikkert AaB foran 1-0.

Silkeborgs defensiv svigtede i det 37. minut, da Silkeborgs forsvar ikke fik clearet en høj bold ordentligt. I stedet landede den for fødderne af Rasmus Thellufsen, som sparkede AaB foran 2-0.

Silkeborg havde svært ved at true hjemmeholdet, og AaB og Thellufsen fortsatte takterne i anden halvleg.

Det 52. minut vil 20-årige Rasmus Thellufsen nok også huske længe, for da scorede han sit tredje mål i opgøret og blev dermed noteret for et hattrick.

Casper Sloth løftede smart bolden ind i Silkeborg-feltet, og her kom Thellufsen stormende til og headede AaB på 3-0.

Så tog Thellufsen en scoringspause, men AaB fortsatte, og i et stormløb efter 70 minutter endte et indlæg hos Edison Flores.

Angriberen satte foden på indlægget og via Jens Martin Gammelby i Silkeborg-forsvaret gik bolden i mål til 4-0.

Men Thellufsen var ikke færdig og 12 minutter før tid modtog han bolden fra et indlæg.

Silkeborgs forsvar var helt holdt op med at markere, og Thellufsen tog et træk, før han upresset sparkede bolden i mål via en modspiller til 5-0.