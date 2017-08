AaB køber svensk målmand i belgisk topklub

Her opnåede Jacob Rinne i den forgangne sæson 24 officielle kampe og en tredjeplads i den bedste belgiske liga.

I indeværende sæson har Jacob Rinne mistet sin plads som førstemålmand, og dette kombineret med AaB's henvendelse har inden for kort tid resulteret i en beslutning om et klubskifte.

AaB-sportsdirektør Allan Gaarde har fulgt Jacob Rinne i længere tid.

- Jacob Rinne er en teknisk dygtig målmand, som vi allerede var opmærksom på, inden han blev solgt til Gent.

- Og da vi fik chancen for at tilknytte ham på en langvarig kontrakt, slog vi til, siger Allan Gaarde til klubbens hjemmeside.

AaB råder i forvejen over målmændene Nicolai Larsen og Michael Lansing, men sidstnævnte er ude med en skade.

- Michael Lansing er givetvis ude for en længere periode, og derfor har vi fremskyndet tidsplanen for at hente en ny målmand.

- Vi er bevidste om, at Nicolai Larsen og Michael Lansing nu står over for skærpet konkurrence om pladsen som førstevalg.

- Og en femårig aftale indikerer i sagens natur, at Jacob Rinne er en mand, vi tror på, konstaterer sportsdirektøren.

Jacob Rinne, der foreløbig er noteret for en enkelt landskamp for Sverige, ser frem til sin nye tilværelse i AaB.

- Jeg er bevidst om konkurrencesituationen, men det er min ambition hurtigst muligt at kunne hjælpe holdet, så vi i fællesskab kan forbedre resultaterne i indeværende sæson, siger svenskeren og tilføjer:

- I Sverige er AaB en velkendt klub, hvor også flere svenske spillere har haft succes, og jeg glæder mig til at blive en del af en traditionsklub, hvor eksempelvis fire danske mesterskaber i nyere tid vidner om høj kvalitet.