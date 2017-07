AaB henter midtbanespiller med fortid i Tottenham

Det skriver AaB på klubbens hjemmeside.

AaB's sportsdirektør, Allan Gaarde, vurderer Lesniak til at være en spændende spiller. Lesniak kan også spille i midterforsvaret.

- Filip Lesniak blev i 2012 hentet til Tottenhams akademi og har eksempelvis i de seneste par sæsoner spillet flere end 50 kampe for Tottenhams U21-mandskab, siger Gaarde til AaB's hjemmeside.

- Alene det at Filip i år har været en del af truppen i Englands i den forgangne sæsons næstbedste klub, taler nærmest for sig selv.

- Og Filip er en teknisk dygtig, hårdtarbejdende, løbestærk og dynamisk midtbanespiller, der er endnu en tilføjelse til vores trup, som det dog stadig er hensigten at styrke med yderligere minimum et par spillere i indeværende transfervindue.

Lesniak er kommet til AaB for at spille fast på et førstehold.

- Jeg er blevet hærdet og har lært utrolig meget i min tid i Tottenham. Men efterhånden har jeg brug for at spille kampe regelmæssigt for at fortsætte min udvikling, og det min klare ambition, at det kommer til at ske i AaB.

- AaB er en klub med kvalitet og ambitioner, og jeg er topmotiveret for, at samarbejdet bliver vellykket for alle parter, siger Lesniak.

Han er noteret for flere U-landskampe for sit hjemland.

AaB er godt i gang med at opruste til den nye sæson. Mandag hentede AaB Kristoffer Pallesen fra superliganedrykkeren Viborg.

I sidste sæson blev AaB nummer otte i grundspillet af Alka Superligaen. Dermed missede nordjyderne lige akkurat mesterskabsspillet.

Til gengæld lykkedes det AaB at undgå nedrykning.