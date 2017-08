AaB-forsvarer kritiserer: Vi mangler offensiv kvalitet

Dermed holdt AaB nullet efter at have indkasseret otte mål i de tre første runder. Men offensiven halter gevaldigt ifølge AaB's nye midtstopper Jores Okore.

- Vi mangler noget kvalitet i offensiven.

- Vi skal skabe flere chancer og være effektive på dem, som vi får. Vi var ikke kyniske nok, siger Okore, der er ny mand i truppen efter sommerskiftet fra FC København.

De første fire kampe i sæsonen har blot kastet to point af sig, og Okore er ikke tilfreds, selv om han mener, det er for tidligt at dømme holdet.

- Sæsonstarten er ikke godkendt. Der er dog kun gået fire kampe, og jeg skal personligt vænne mig til spilkonceptet, siger Okore.

Cheftræner Morten Wieghorst vil dog ikke tale om eventuelle forstærkninger til sit hold i transfervinduet.

- Jeg forholder mig til de spillere, vi har i truppen, siger Wieghorst.

Han glædede sig i stedet over det ene point på en svær udebane.

- Vi spillede en fin kamp. Det var en stor forbedring i forhold til de tidligere kampe. OB er en svær modstander, og især på udebane er det altid vanskeligt, siger Wieghorst.

Den jævnbyrdige kamp bar præg af, at begge hold formåede at lukke hinanden ned, og Morten Wieghorst er glad for forbedringen i forsvaret.

Jeg er meget tilfreds med det defensive spil. Vi lukkede godt af for OB's offensiv, og det er noget, vi kan tage med os, siger han.

Jores Okore er enig med trænerens ros af forsvaret.

- Vi har taget et stort skridt frem med denne præstation. Vi holdt linjerne godt i dag, siger Okore.