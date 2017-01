AaB forstærker offensiven med Nürnberg-angriber

Den nordjyske klub forstærker offensiven med Jakub Sylvestr, som foreløbig er noteret for seks A-landskampe for Slovakiet.

- Det har været et ønske for os at tilføje en angriber til truppen i dette transfervindue, og vi er meget glade for, at det er lykkedes at få Jakub Sylvestr på plads.

- Jakub er en hurtig, teknisk stærk og bevægelig angriber, der ved hvordan man scorer mål både med højre og venstre fod. Typemæssigt passer han godt ind i vores spilfilosofi, siger Gaarde til klubbens hjemmeside.

Jakub Sylvestr er i sin klubkarriere noteret for 62 scoringer og 29 assister i 256 officielle kampe.

- Herudover er han professionel og hårdtarbejdende, og vi ser ham som en klar forstærkning af vores trup, der i forvejen indeholder andre dygtige angribere, som vi stadig har tiltro til, siger Gaarde.

Den 27-årige angriber slog igennem i hjemlandet for Slovan Bratislava, og i den tyske 2. Bundesliga er det i alt blevet til 35 scoringer i 114 optrædener. Han ser frem til at tiltræde i AaB.

- Jeg ser dette som et fint skridt i min karriere, og jeg vil gøre alt for at leve op til mit ansvar om at levere mål og assister til holdet.

- AaB har jeg tidligere hørt om i forbindelse med de europæiske turneringer, og jeg glæder mig til at lære både klubben og dens supportere endnu bedre at kende, siger Jakub Sylvestr og tilføjer:

- Det er min klare ambition at vise mit værd, så trænerne og holdkammeraterne ved, at de kan stole på mig, og jeg ser frem til, at vi skal hjælpe hinanden med at skabe gode resultater.

Jakub Sylvestr får trøje nummer 11 i AaB og rejser allerede søndag morgen med truppen på træningslejr i Portugal, hvor svenske Örebro er første modstander på tirsdag.