AaB er fortsat uden sejr efter nulløsning mod AGF

Til trods for spildominans i store dele af opgøret formåede nordjyderne ikke at omsætte overtaget til mål.

AaB har dermed blot hentet fem point i de første syv runder.

Holdet er placeret på 12.-pladsen i tabellen. Dagens modstander fra AGF ligger på 10.-pladsen med otte point.

Hverken AaB's nyindkøbte slovakiske angriber, Pavol Safranko, eller angrebskollegaen Jannik Pohl havde den fornødne skarphed foran mål.

Dermed fortsatte målkrisen hos hjemmeholdet, der for anden runde i træk ikke formåede at få bolden i nettet.

AGF, der kom til opgøret med selvtillid efter sidste rundes sejr over Brøndby, leverede stor fight, men manglede offensiv kvalitet på den sidste del af banen.

Første halvleg var meget lige og vidnede om to hold med stor respekt for hinanden. Der var langt mellem de store chancer, men hjemmeholdet AaB dominerede i en første halvleg, hvor AGF i højere grad forsøgte at spille på omstillinger.

AaB forsøgte at sætte sine to angribere Jannik Pohl og Pavol Safranko op, men det lykkedes ikke for de to at blive rigtigt farlige.

Tættest på var Pohl kort før pausefløjtet. Symptomatisk for angriberens sæson manglede skarpheden dog i situationen.

AGF kom bedre med efter pausen. Ti minutter inde i anden halvleg kom angriberen Morten "Duncan" Rasmussen på banen. Det gav mere tyngde til gæsternes offensiv, og opgøret åbnede generelt mere op.

De store chancer udeblev dog indtil AGF's Jakob Ankersen ramte stolpen på et langskud med 20 minutter tilbage af opgøret.

Tættere på kom ingen af holdene, men hvad kampen manglede i mål, havde den i intensitet og fight. Hele 31 frispark blev der begået i opgøret.

I næste spillerunde skal AaB på hjemmebane op imod Silkeborg, mens AGF får besøg af lokalrivalerne fra Randers.