AGF-træner vil slå Esbjerg både ude og hjemme

Hos AGF skræmmer sporene fra nedrykningerne i 2006, 2010 og 2014, men Glen Riddersholm afviser, at man vil forsøge at fedte sig til et resultat i søndagens udekamp i Esbjerg.

- Vi vil forsøge at angribe, som vi altid angriber vores udekampe. Vi jagter en sejr.

- Hvis vi kun tager til Esbjerg for at forsvare os med henblik på at hive 0-0 med hjem, risikerer vi at komme så meget på hælene, at vi pludselig ikke har noget modsvar.

- Det handler derfor om at tænke fremad, og vi skal være lige så initiativrige, som vi er lykkedes godt med i den seneste periode, siger AGF-træneren til stiften.dk.

Hos AGF er midtbanespillerne Elmar Bjarnason og Martin Spelmann ude med karantæne, mens Mikkel Rask og Alexander Juel Andersen heller ikke er til rådighed.

AGF har i de seneste tre ligaopgør i nedrykningsspillet besejret AaB, Silkeborg og Viborg.

Målscoren i disse opgør lyder på 7-0.

AGF tager imod Esbjerg i returmødet onsdag 17. maj i Aarhus.