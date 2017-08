AGF-træner ser fremgang trods pointdeling i Aalborg

Alligevel ser han positivt på holdets generelle udvikling.

- Vi holdt ikke et højt nok niveau i første halvleg.

- Det tog for lang tid for os at komme i gang. Vi holdt omvendt nullet for tredje kamp i streg, og det er positivt, når vi ser på, hvor dårligt vi spillede i de første 37 minutter af opgøret, siger Glen Riddersholm.

Cheftræneren hæfter sig ved, at AGF-holdet var tyndt offensivt før pausen.

- Vi var ikke rigtigt vågne i første halvleg, og vi så ikke, hvor vi kunne gøre hinanden gode. Vi ramte et højere niveau i sidste runde (mod Brøndby red.), og det er her, vi skal blive bedre.

- Vi har chancerne til at afgøre kampen. Det er vi også selvkritiske nok til at få ændret på, lyder det fra træneren.

Han er dog tilfreds med AGF-mandskabets generelle udvikling.

- Jeg synes, at det viser, at vi har en solid defensiv base, når vi kan tage et point med hjem fra Aalborg, når vi spiller så dårligt i første halvleg.

- I sidste sæson havde vi tabt sådan et opgør. Det skal spillerne også have ros for, lyder det fra AGF-cheftræneren.

Lørdagens point i Aalborg var sæsonens første point på udebane for AGF.

Glen Riddersholm kan nu glæde sig over, at AGF i næste runde har fordel af hjemmebane, når Silkeborg kommer på besøg.