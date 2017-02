AGF-træner kritiserer egne fejl efter pointtab

AGF smed mandag aften sejren, da holdet begik et sent straffespark og kun fik 1-1 i Viborg.

I lang tid så det ud til, at AGF skule tage tre point med hjem fra Viborg, da de to mandskaber mandag aften tørnede sammen i Alka Superligaen.

Ifølge AGF-træner Glen Riddersholm var det ikke første gang, at der blev begået fatale fejl, der kostede point. Da det skete mandag, havde AGF haft flere muligheder for at score til 2-0.

- Det er sket mange gange før. Det er uacceptabelt, at vi selv er skyld i, at vi har smidt alle de her point. Det var for dårligt, at vi satte os selv i en situation, hvor vi ikke kunne afgøre kampen, siger Glen Riddersholm.

Efter det uafgjorte resultat skal der ske mirakler, hvis ikke AGF skal spille nedrykningsspil om tre runder.

Aarhusianerne er nummer ti i Alka Superligaen og har otte point op til AaB, der ligger på den sjetteplads, der giver adgang til slutspillet.

- Vi sætter en streg i sandet efter 26 spillerunder. Nu skal vi bare have samlet flest muligt point sammen. Vi har erkendt, at vi ikke skal spille slutspil. Vi skal sikre vores eksistens i Alka Superligaen, siger Glen Riddersholm.