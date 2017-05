AGF-træner er uden skadet stopper: Uheldigt slag for os

Skaden betyder, at Mikkel Rask er ude af truppen i de resterende kampe i foråret, og det ærgrer AGF-træner Glen Riddersholm.

- Mikkel har tidligere døjet med problemer med sit baglår, og han har nu brug for at blive helt klar, så vi fra den næste sæson får Mikkel at se i hans mest optimale udgave.

- Det er et uheldigt slag både for os og for Mikkel, der også selv er ærgerlig og frustreret over det, men man kan ikke gardere sig mod skader, siger Glen Riddersholm til klubbens hjemmeside.

Mikkel Rask bliver derfor ikke en del af den trup, der søndag drager til Esbjerg til den første af to playoffkampe i nedrykningsspillet.

- Nu får Mikkel ro og et godt og fokuseret genoptræningsforløb, og så skal vi nok få ham tilbage i hans bedste og stærkeste udgave på den anden side af sommerferien, siger Riddersholm.

Efter søndagens opgør i Esbjerg skal AGF i returkampen møde vestjyderne tre dage senere i Aarhus.

Mikkel Rask skiftede fra Viborg til AGF i vinterpausen.