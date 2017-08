AGF-træner efter 0-0: Vigtigt med defensiv revanche

Det hæftede træner Glen Riddersholm sig ved, efter at hans mandskab havde lukket fem mål ind i sine to seneste kampe i landets bedste fodboldrække.

- Det var vigtigt for os at holde nullet efter nogle kampe, hvor jeg synes, vi har været for lette at skabe chancer mod, og også score mod.

- OB er dygtige med bolden, og jeg ville gerne på forhold have solgt kampen for at holde OB nede på én farlig chance, siger træner Glen Riddersholm.

- Selvfølgelig havde jeg håbet på, at vi kunne have taget vare på den store chance, vi havde i første halvleg, for det kunne også have løsnet vores offensiv og have givet mere tro på tingene. Men jeg synes, vi fik rejst os.

- Efter kampen mod Sønderjyske var det jo klart, at vi skulle genfinde den gode organisation, og gennem den skulle det gode fodboldspil komme.

- Og vi havde også mulighederne og blev vel også snydt for et straffespark, lyder det fra Riddersholm.

Mod slutningen af første halvleg appellerede AGF forgæves for straffe efter en nærkamp i OB's felt, hvor forsvareren Pierre Kanstrup tilsyneladende blev revet omkuld. Men dommer Dennis Mogensen vinkede afværgende.

- Jeg følte klart, at min bluse var ved at blive flået af, og at jeg blev væltet omkuld, så jeg mente klart, at der var straffespark. Det er jo lidt kontroversielt at dømme straffe, for det ændrer kampene.

- Og netop på hjørnespark er det sjældent, at det bliver dømt, for dommeren har også meget, han skal holde styr på. Og når to spillere falder, bliver der tit dømt til forsvarsspillerens fordel, lyder det fra AGF-forsvareren.

AGF møder i næste runde Brøndby hjemme på Ceres Park.