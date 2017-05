AGF-træner: Vi er styrket før nedrykningskampe

AGF skal møde Esbjerg i to kampe om at undgå nedrykning, på trods af at aarhusianerne søndag tog den tredje sejr på stribe via en 1-0-sejr hjemme over Viborg.

Selv om aarhusianerne trods den gode slutspurt ikke formåede at komme med i kampene om at spille europæisk, betonede AGF-træner Glen Riddersholm efter sejren den stærke stime, hans mandskab fortsatte.