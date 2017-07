AGF sikrer sig tidligere Sønderjyske-profil og Malmö-kant

Sidste sommer forlod 29-årige Guira efter tre sæsoner Sønderjyske, da han skiftede til Lens i fransk fodbold.

Opholdet blev dog ikke den store succes for midtbanespilleren fra Burkina Faso, og det har banet vejen til endnu et ophold i Superligaen.

- Jeg er glad for at være her, og det her er starten på et nyt eventyr for mig.

- Det er et nyt hold, men det er ikke en ny liga for mig, siger Adama Guira til AGF's hjemmeside.

Adama Guira har fået en kontrakt af tre års varighed. Han træner med i AGF, så snart hans arbejdstilladelse er faldet på plads.

Senere lørdag formiddag præsenterede AGF svenske Tobias Sana, der skifter fra Malmö FF. Sana har ligesom Guira rødder i Burkina Faso, men kantspilleren har optrådt to gange for det svenske A-landshold.

27-årige Sana, der også har optrådt for IFK Göteborg og Ajax Amsterdam, har indgået en treårig aftale med AGF.

- Det er det perfekte tidspunkt for mig at prøve noget nyt og komme til Danmark.

- I klubben er der gang i noget nyt og spændende, så det synes perfekt for min karriere med et skifte til AGF, siger Tobias Sana til klubbens hjemmeside.